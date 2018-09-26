Среда, 26 Сентября 2018 года
12:40:05 МСК

Глава МИД Индонезии провела двустороннюю встречу с главой МИД Австралии

Политика

На двусторонней встрече обсуждались, в частности, результаты визита премьер-министра Австралии Скота Моррисона в Индонезию

Вашингтон, 26 сентября 2018, 12:15 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн в кулуарах 73-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Antaranews.

Это первая встреча, когда министр иностранных дел Ретно Марсуди встретилась с Марис Пейн в ее новой должности. Ранее Марис Пейн занимала пост министра обороны Австралии.

На двусторонней встрече обсуждались, в частности, результаты визита премьер-министра Австралии Скота Моррисона в Индонезию в августе 2018 года, а также вопрос об индонезийско-австралийском всеобъемлющем соглашении об экономическом партнерстве.

«Я благодарю Австралию за сотрудничество с Индонезией, в том числе взаимодействие с форумом тихоокеанских островов. Австралия всегда уважала территориальную целостность Индонезии», — заявила Ретно Марсуди.

Индонезия пригласила Австралию принять участие в Конференции по проблемам океана, которая состоится в октябре 2018 года на Бали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе визита премьер-министра Австралии Скота Моррисона в Индонезию 31 августа стороны подписали совместную декларацию об индонезийско-австралийском всеобъемлющем экономическом партнерстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралия заинтересована в импорте автомобилей из Индонезии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить