Глава МИД Индонезии провела двустороннюю встречу с главой МИД Австралии

Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн в кулуарах 73-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Antaranews.

Это первая встреча, когда министр иностранных дел Ретно Марсуди встретилась с Марис Пейн в ее новой должности. Ранее Марис Пейн занимала пост министра обороны Австралии.

На двусторонней встрече обсуждались, в частности, результаты визита премьер-министра Австралии Скота Моррисона в Индонезию в августе 2018 года, а также вопрос об индонезийско-австралийском всеобъемлющем соглашении об экономическом партнерстве.

«Я благодарю Австралию за сотрудничество с Индонезией, в том числе взаимодействие с форумом тихоокеанских островов. Австралия всегда уважала территориальную целостность Индонезии», — заявила Ретно Марсуди.

Индонезия пригласила Австралию принять участие в Конференции по проблемам океана, которая состоится в октябре 2018 года на Бали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе визита премьер-министра Австралии Скота Моррисона в Индонезию 31 августа стороны подписали совместную декларацию об индонезийско-австралийском всеобъемлющем экономическом партнерстве.

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