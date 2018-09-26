Парагвай и Турция объявили об открытии своих посольств в Анкаре и Асунсьоне

Нью-Йорк, США, , 12:18 — REGNUM Турция и Парагвай вскором времени откроют свои посольства в Асунсьоне и Анкаре. Об этом было объявлено во время встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, пишет газета Daily Sabah 26 сентября.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своим парагвайским коллегой Луисом Альберто Кастильони в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Оба государства выполнили необходимые процедуры для открытия посольств. Послом Турции в Парагвае выбран Армаган Инчи Эрсой.

Турция надеется благодаря сотрудничеству с Парагваем активизировать свою внешнюю политики в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Палестина заявила о возможном открытии своего посольства в Парагвае.

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