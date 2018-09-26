США выгодно поминать «российскую ядерную угрозу»

Москва, , 12:07 — REGNUM Российский ядерный арсенал на самом деле делает мир стабильнее, а не несет угрозу, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис выступая 26 сентября в Военном институте штата Вирджиния заявил, что сильнее всего безопасности Соединенных Штатов угрожает ядерное оружие, имеющееся в распоряжении России. В меньшей степени безопасности США угрожают ядерные арсеналы таких держав, как Китай и Северная Корея.

Российское ядерное оружие фактически является витальной угрозой для любого государства в мире, но вместе с этим оно никогда не будет примерно для агрессии, и уж тем более по отношению к США, обладающим столь же внушительным арсеналом стратегического ядерного оружия.

Эти два огромных арсенала, на самом деле, делают мир намного более стабильным и предсказуемым за счёт взаимного ядерного сдерживания.

В ближайшее десятилетие США предстоит процесс перевооружения стратегических ядерных сил (в связи с истончением ресурса имеющегося), в связи с чем для получения достаточного финансирования вспоминать про угрозу российского и китайского ядерного оружия выгодно.

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