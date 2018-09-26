В Госдуме не удивлены попытке запретить в ООН слово «Крым»

Симферополь, , 12:08 — REGNUM ООН сегодня является «ручным голубем США», а не независимой организацией, потому ждать от нее объективности не стоит. Так депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек («Единая Россия») прокомментировал попытку запретить российской делегации в ООН использовать слово «Крым».

По его словам, каждая поездка представителей России в ООН превращается в общение с «посредниками Вашингтона», а не с чиновниками всемирной организации. Вместе с тем лишь в ООН на сегодняшний день какие-либо вопросы выносятся на мировой уровень.

«Смешно требовать какой-то объективности от ручного голубя США, в которого сегодня превратилась когда-то уважаемая и самая авторитетная международная организация», — сказал Бальбек РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, о попытке не допустить упоминания в докладах российских правозащитников слова «Крым» рассказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Секретариат Совета по правам человека ООН потребовал употреблять в докладах название «Автономная республика Крым, Украина», пояснил он.

Разрешить анекдотичную ситуацию удалось благодаря «более толковым» сотрудникам секретариата, которые согласились, что требовать такое — «маразм и идиотизм».

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