Миротворцы в Донбассе не будут противоречить Минским соглашениям — эксперт

Киев, , 12:06 — REGNUM Генеральная ассамблея ООН может поддержать украинскую резолюцию о вводе на Донбасс международной миротворческой миссии ООН. Об этом 26 сентября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Александр Бригинец.

При этом он считает, что Минские соглашения не запрещают ввод миротворцев.

«Миротворческий контингент не предусмотрен минскими соглашениями, но и не запрещается минскими соглашениями. Для него есть правовая ниша. Сегодня ищут способ для принятия решения, потому что понимают, что Россия будет против», — сказал Бригинец.

По его словам, резолюция о вводе миротворцев ООН на Украину может быть внесена «несколькими мощными странами».

«Но есть несколько способов, как избежать вето России. С одной стороны это могут быть договоренности в связи с экономическим давлением на Россию. Второе — это решение о вводе миротворцев на Генассамблее, а не на Совбезе ООН. Остается возможность преодоления вето любой из стран на Генассамблее ООН. Сегодня у России там нет большого числа голосов. Если та резолюция, о которой сегодня говорят, будет внесена несколькими мощными странами, как мы этого ожидаем, то даже если Россия наложит на нее вето, то Генассамблея уверенно проголосует «за», — подытожил Бригинец.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко прибыла с визитом в США, где примет участие в 73-й сессии ГА ООН. Глава украинского государства выступит с речью в ходе общих прений, примет участие в саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

Напомним, 24 сентября Порошенко рассказал, что в отличии от позиции Украины, которая предлагает создать на территории Донбасса реальную миротворческую миссию ООН, предусматривающую наличие международных представителей по всей зоне боевых действий, президент России Владимир Путин хочет ограничиться лишь сопровождением международных наблюдателей.