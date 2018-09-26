Все регионы России сохранили «пенсионные» льготы

Москва, , 12:02 — REGNUM Все регионы приняли законы о предоставлении льгот для лиц предпенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«В 85 субъектах РФ нашими коллегами в региональных парламентах было принято решение о предоставлении региональных льгот в этом же возрасте. Это, конечно, позволит существенно поддержать людей предпенсионного возраста», — заявил Неверов журналистам.

Изменения устанавливают возможность получения льгот, положенных пенсионерам, женщинами и мужчинами соответственно 55 и 60 лет.

Госдума приняла президентские поправки в законопроект о пенсионной реформе. Если в первоначальном варианте, инициированном правительством, в частности, предлагалось увеличить пенсионный возраст для мужчин на пять лет (до 65) и для женщин на восемь лет (до 63), то в новой редакции повышение станет одинаковым, то есть на пять лет для всех.