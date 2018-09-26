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ВСУ приготовились защищать от десанта побережье Азовского моря

Политика

Особое внимание на учениях было уделено вопросам тактической медицины и организации эвакуации раненых

Киев, 26 сентября 2018, 11:49 — REGNUM  Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе тактических учений на побережье Азовского моря отработали задачи по обороне района от вражеского десанта. Об этом сообщили в украинской госпогранслужбе.

Отмечается, что в ходе маневров были задействованы снайперские группы, пулеметные расчеты, также привлекались к учениям экипажи бронетехники. Кроме того, в ведомстве сообщили, что особое внимание на учениях было уделено вопросам тактической медицины и организации эвакуации раненых.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине с 25 по 29 сентября проходят стратегические командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018». Маневры идут под руководством начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко.

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Военные учения
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