ВСУ приготовились защищать от десанта побережье Азовского моря

Киев, , 11:49 — REGNUM Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе тактических учений на побережье Азовского моря отработали задачи по обороне района от вражеского десанта. Об этом сообщили в украинской госпогранслужбе.

Отмечается, что в ходе маневров были задействованы снайперские группы, пулеметные расчеты, также привлекались к учениям экипажи бронетехники. Кроме того, в ведомстве сообщили, что особое внимание на учениях было уделено вопросам тактической медицины и организации эвакуации раненых.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине с 25 по 29 сентября проходят стратегические командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018». Маневры идут под руководством начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко.

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