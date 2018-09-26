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Главу УПЦ МП занесли в экстремистский сайт «Миротворец»

Политика

Митрополит Онуфрий открыто не поддержал раскол церкви

Киев, 26 сентября 2018, 11:49 — REGNUM  В базу экстремистского сайта «Миротворец» попал глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий, сообщает 26 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, неонацисты из «Миротворца» назвали Онуфрия «агентом влияния РПЦ на Украине», за что священнослужитель, видимо, должен считаться «предателем» на Украине.

Напомним, ранее Константинопольский патриархат направил православным церквям сообщение о том, что Украина получит автокефалию. В результате действий Константинополя, направленных на раскол православной церкви, синод РПЦ прекратил поминать Константинопольского патриарха Варфоломея во время богослужений, а также вышел из всех структур, где председательствует Константинопольский патриархат.

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Религиозные конфликты на Украине
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