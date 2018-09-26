Берлин и Эр-Рияд нашли выход из дипломатического кризиса

Нью-Йорк, США, , 11:57 — REGNUM Германия и Саудовская Аравия смогли урегулировать свой дипломатический кризис. Посол Саудовской Аравии вернется в Берлин после 10-месячного отсутствия, пишет газета Daily Sabah 26 сентября со ссылкой на дипломатические круги.

Кризис в отношениях Берлина и Эр-Рияда начался в ноябре 2017 года, когда предыдущий министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль разозлил Саудовскую Аравию своими резкими заявлениями по поводу политики вокруг Ливана.

Его преемник Хайко Маас выразил сожаление по поводу отношений между странами на встрече со своим коллегой Аделем аль-Джубейром в Нью-Йорке. «Мы искренне сожалеем», что политика правительства в отношении Эр-Рияда не была четкой и привела к «недоразумениям», сказал Маас.

Аль-Джубейр пригласил Мааса посетить арабское королевство при первой же возможности, чтобы открыть «новый этап сотрудничества во всех областях».

В ноябре 2017 года Габриэль заявил об опасном развитии событий в Ливане и осудил «политический авантюризм», не упоминая непосредственно Саудовскую Аравию. Он упомянул о судьбе ушедшего тогда в отставку премьер-министра Ливана Саада Харири.

Харири отказался от своего поста внезапно во время визита в Эр-Рияд. Он объяснил это усиливающимся давлением со стороны бойцов «Хезболлы», вместе с которой он сформировал коалиционное правительство. Обстоятельства отставки привели к выводу, что правительство Саудовской Аравии вынудило Харири пойти на этот шаг.

Габриэль также призвал, что Харири не следует задерживаться против его воли в Саудовской Аравии. Харири позже вернулся в Бейрут, где пересмотрел свою отставку.

Правительство королевства обвинило Зигмара Габриэля в том, что он «делал опасные заявления». Эти заявления были основаны на «ложной информации» и «не были полезны» для стабильности в регионе. Посол Саудовской Аравии в Берлине был отозван вскоре после этого.

Маас теперь объявляет, что диалог с Саудовской Аравией должен быть вновь укреплен и что в будущем отношения должны быть еще лучше, чем в прошлом. Он подчеркнул важную роль, которую играет Саудовская Аравия для укрепления стабильности и мира в регионе.

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