На Украине суд перенес рассмотрение апелляции по делу Вышинского

Киев, , 11:36 — REGNUM Апелляционный суд Херсонской области перенес рассмотрение апелляции на арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 2 октября 2018 года, заявил 26 сентября его адвокат Андрей Доманский.Рассмотрение апелляции должно было начаться сегодня утром, 26 сентября, однако Вышинского не доставили в суд.

— заявил РИА Новости Доманский.

«Суд отложил (рассмотрение апелляции) на 2 октября на 10:00»,

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского украинские спецслужбы обвиняют в государственной измене. При этом сфабрикованное уголовное дело строится на том, что журналист честно выполнял свою работу.

Суд также арестовал и его имущество: квартиру, гараж и два автомобиля. Вышинскому на Украине грозит до 15 лет лишения свободы.

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