Среда, 26 Сентября 2018 года
12:43:28 МСК

На Украине суд перенес рассмотрение апелляции по делу Вышинского

Политика

На 2 октября

Киев, 26 сентября 2018, 11:36 — REGNUM  Апелляционный суд Херсонской области перенес рассмотрение апелляции на арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 2 октября 2018 года, заявил 26 сентября его адвокат Андрей Доманский.Рассмотрение апелляции должно было начаться сегодня утром, 26 сентября, однако Вышинского не доставили в суд.

«Суд отложил (рассмотрение апелляции) на 2 октября на 10:00», — заявил РИА Новости Доманский.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского украинские спецслужбы обвиняют в государственной измене. При этом сфабрикованное уголовное дело строится на том, что журналист честно выполнял свою работу.

Суд также арестовал и его имущество: квартиру, гараж и два автомобиля. Вышинскому на Украине грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: СБУ: расследование «Дела Вышинского» завершено

Читайте ранее в этом сюжете: Защита Вышинского подала апелляцию на продление его ареста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить