Значение Арктики не переоценить — а в чем оно?

Москва, , 02:29 — REGNUM Новое освоение Российской Арктики становится не только важным этапом развития страны, но и контрударом по западным попыткам вернуть устраивающий их статус кво монополярного господства. О значении Арктики для экономики и обороны России рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

2008 год, с его знаковым принуждением к миру зарвавшегося Саакашвили, стал годом перехода России в наступление после катастрофы 90-х и накопления сил в 2000-х. Южная Осетия и Абхазия, Крым и Донбасс стали этапами этого наступления. Но объявленная Владимиром Путиным задача освоения Арктики, возможно, станет самым значительным шагом по возвращению Россией своей геополитической мощи из всех, сделанных до сих пор.

Важность Арктики трудно переоценить — это и одна из крупнейших залежей полезных ископаемых, включая столь важные для энергетики и международной торговли нефть, газ и уголь. И короткий транзитный путь между Европой и Азией, который будет приобретать все большее значение по мере развития инфраструктуры российского побережья Северного Ледовитого океана. И, наконец, арктический регион это важнейшая для России стратегическая территория, приоритет которой для всей обороны страны также весьма высок. Ведь путь до «нашего заокеанского партнера» через полюс значительно короче.

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