«Украинский» министр рассказала, какими должны быть не-советские ценности

Киев, , 00:57 — REGNUM Одним из ярких представителей постмайданной генерации украинских министров является исполняющая обязанности министра здравоохранения американка Ульяна Супрун. В народе известная просто как «доктор Смерть», Супрун знаменита своими одновременно комичными и, по мнению премьер-министра Гройсмана, безобидными псевдомедицинскими советами, но занимается она не только раздачей рекомендаций. Как Супрун выступила перед выпускниками Украинского католического университета во Львове, где оценила украинское миропонимание, обсуждает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Супрун подчеркнула, что сама она была воспитана в западной этической системе, от украинской весьма далекой, и привела в подтверждение тезиса такой пример. В 80-х годах бывший советский, а затем американский ученый Лефевр спросил американцев и эмигрантов из СССР, должен ли врач скрыть от больного раком новость о его болезни, чтобы не усугублять его страдания, ‑ и 89% советских эмигрантов сказали, что да, лучше скрыть, чтоб не заставлять страдать еще больше. С ними согласились только 8% американцев. На этом примере Супрун сделала вывод, что бывшие советские люди воспринимают «компромисс со злом ради добра» как добро, а американцы — как зло:

«Для меня это ключевой идентификатор людей советской ментальности: это определенная ценностная шизофрения, когда в твоем мировоззрении нет никаких констант и все всегда можно оправдать».

Какими же, по ее мнению, должны быть константы? И.о. министра призвала выпускников не идти на компромиссы и дала совет «Будьте конфликтным, сложным, неустойчивым или тяжелым человеком». Только как должны помочь стране, находящейся в социально-экономическом кризисе, такие ценности?

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