Радикалы покидают район демилитаризованной зоны в Идлибе — Эрдоган

Нью-Йорк, США, , 11:28 — REGNUM Район демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе начали покидать представители радикальных группировок. Об этом заявил агентству Reuters президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в кулуарах ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, Анкара и Москва занимаются вопросом вывода тяжелых вооружений из этого района, который уже покидают боевики радикальных группировок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону в сирийском Идлибе между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями. Соглашение политиков было заключено для решения проблемы зоны «Идлиб» без проведения полномасштабной военной операции.

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