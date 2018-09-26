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Радикалы покидают район демилитаризованной зоны в Идлибе — Эрдоган

Политика

17 сентября президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону в сирийском Идлибе

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 11:28 — REGNUM  Район демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе начали покидать представители радикальных группировок. Об этом заявил агентству Reuters президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в кулуарах ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, Анкара и Москва занимаются вопросом вывода тяжелых вооружений из этого района, который уже покидают боевики радикальных группировок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону в сирийском Идлибе между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями. Соглашение политиков было заключено для решения проблемы зоны «Идлиб» без проведения полномасштабной военной операции.

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Война в Сирии
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