Папа Франциск напомнил Прибалтике о бедах от Запада

Вильнюс, , 11:25 — REGNUM Папа римский Франциск завершил своё путешествие по трём странам Прибалтики поздним вечером 25 сентября из Вильнюса (главы католической церкви традиционно ночуют в нунциатурах, а для стран Прибалтики нунциатура есть только в Литве, из-за чего папа Франциск даже из Эстонии ночевать отправлялся в Вильнюс, — прим. ИА REGNUM ), а в самолёте дал расширенное интервью СМИ, где в том числе напомнил о страданиях стран Прибалтики от Запада.

Как сообщает литовское агентство BNS, понтифик сказал, что посещения мест в Вильнюсе, где было еврейского гетто и тюрьма КГБ, его подавили и вынудили много думать о жестокости людей. Однако он продолжает считать, что Литва должна стать «мостом между Западом и Востоком».

«Но если смотреть на Восток — это также ваша история, однако часть этой трагической истории пришла с Запада — от немцев, от поляков и особенно от нацизма. С Востока — с Российской империи», — сказал папа Франциск.

«Имея это в виду, следует знать, что необходима твердость — твердость не только в принадлежности Западу, но и в отношении своей идентичности», — сказал он.

«Я прекрасно осознаю, что три государства Прибалтики всегда в опасности. Всегда. Страх вторжения, вся история вам напоминает об этом, и вы правильно говорите, что непросто быть мостом, однако эти матчи играются ежедневно с привлечением культуры, диалога, но это непросто. Обязанность нас всех вам помочь. Даже не помочь, а быть рядом с вами, быть близкими своим сердцем», — добавил глава католической церкви.

Глава папского престола сказал, что в Аргентине познакомился со многими литовцами-эмигрантами, и призвал следовать их примеру в сохранении собственных корней.

«Я познакомился со многими литовскими эмигрантами. В Аргентине их действительно много. Они приносят туда свою культуру и историю, которой гордятся… Потом они стараются влиться в новую страну, но делают это, сохраняя свою идентичность. О, ваши праздники! Традиционные одежды, традиционные песни. Они, когда могут, всегда возвращаются посетить родину. Я считаю, что борьба за сохранение своей идентичности очень яростная. У вас сильное национальное своеобразие. Идентичность, которая создалась из страданий, из защитного поведения, из труда, из культуры», — добавил он.

«Что можно сделать, чтобы сохранить идентичность? Повернуться к корням, это важно. Это давняя вещь, но ее нужно передавать. Идентичность — это часть принадлежности к нации, а принадлежность к нации должна передаваться, корни нужно передавать молодому поколению через диалог, особенно пожилых и молодых. И нужно это делать, ведь ваша идентичность — это настоящий клад. Любая идентичность — это клад, если осознается как принадлежность к нации», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики, говоря о важности сохранения идентичности народов, особенно переживая за собственных эмигрантов, массово уехавших в более успешные страны ЕС, сами целенаправленно уничтожают русский язык, не позволяя, как, например, в Латвии, даже образование на русском языке.