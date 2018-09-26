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В Турции разыскивают 10 «тайных имамов», а вместе с ними еще десятки людей

Политика

Среди задержанных были 61 военнослужащий

Анкара, 26 сентября 2018, 11:24 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции выдали ордеры на арест 71 человека, подозреваемого в связях с ФЕТО, сообщает 26 сентября Anadolu.

Среди разыскиваемых были 61 военнослужащий и 10 «тайных имамов», верных религиозному проповеднику Фетхуллаху Гюлену.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее духовный лидер Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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