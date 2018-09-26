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Украина обеспокоилась тем, что Казахстан ее не поддерживает

Политика

Астана не проголосовала за рассмотрение пункта о ситуации на «временно оккупированных территориях Украины»

Киев, 26 сентября 2018, 11:11 — REGNUM  Казахстан и Украина усилят сотрудничество в рамках международных организаций, сообщает 26 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, главы МИД Украины и Казахстана Павел Климкин и Кайрат Абдурахманов провели встречу в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН. На встрече Климкин выразил свое беспокойство представителю Астаны в связи с тем, что Казахстан отказался поддержать включение в повестку сессии Генассамблеи пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

В результате стороны договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций.

Напомним, несмотря на то, что многие западные страны поддержали позицию Украины о том, что Россия якобы «оккупировала» Донбасс, также есть и те государства, которые поддерживают независимость Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

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Политическая жизнь Украины
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