Украина обеспокоилась тем, что Казахстан ее не поддерживает

Киев, , 11:11 — REGNUM Казахстан и Украина усилят сотрудничество в рамках международных организаций, сообщает 26 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, главы МИД Украины и Казахстана Павел Климкин и Кайрат Абдурахманов провели встречу в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН. На встрече Климкин выразил свое беспокойство представителю Астаны в связи с тем, что Казахстан отказался поддержать включение в повестку сессии Генассамблеи пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

В результате стороны договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций.

Напомним, несмотря на то, что многие западные страны поддержали позицию Украины о том, что Россия якобы «оккупировала» Донбасс, также есть и те государства, которые поддерживают независимость Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).