Лавров провел переговоры с главой МИД Сомали Ахмедом Исе Авадом

Нью-Йорк, США, , 10:58 — REGNUM В ходе переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с его сомалийским коллегой Ахмедом Исе Авадом на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стороны обсудили перспективы взаимодействия двух стран. Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

«Рассмотрены вопросы, связанные с процессом сомалийского урегулирования, подчеркнута необходимость продолжения настойчивых усилий федерального правительства Сомали при комплексном содействии международного сообщества по установлению мира», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о перспективах развития российско-сомалийских отношений. В ходе беседы Лаврова и Ахмеда Исе Авада министры подтвердили настрой «на наращивание взаимодействия в политической, торгово-экономической и других областях».

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Сергей Лавров встретился с кубинским коллегой Бруно Родригесом. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы российско-кубинского стратегического партнерства, также были подняты вопросы торгово-экономических и гуманитарных связей между странами.

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