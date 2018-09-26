Среда, 26 Сентября 2018 года
11:03:26 МСК

Лавров провел переговоры с главой МИД Сомали Ахмедом Исе Авадом

Политика

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о перспективах развития российско-сомалийских отношений

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 10:58 — REGNUM  В ходе переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с его сомалийским коллегой Ахмедом Исе Авадом на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стороны обсудили перспективы взаимодействия двух стран. Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

«Рассмотрены вопросы, связанные с процессом сомалийского урегулирования, подчеркнута необходимость продолжения настойчивых усилий федерального правительства Сомали при комплексном содействии международного сообщества по установлению мира», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о перспективах развития российско-сомалийских отношений. В ходе беседы Лаврова и Ахмеда Исе Авада министры подтвердили настрой «на наращивание взаимодействия в политической, торгово-экономической и других областях».

Читайте также: «С туалетом перепутал»: Лавров о неожиданном визите Порошенко

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Сергей Лавров встретился с кубинским коллегой Бруно Родригесом. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы российско-кубинского стратегического партнерства, также были подняты вопросы торгово-экономических и гуманитарных связей между странами.

Читайте также: Лавров встретился с кубинским коллегой Бруно Родригесом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить