Российской делегации в ООН пытались запретить использовать слово «Крым»

Нью-Йорк, США, , 10:54 — REGNUM Российским правозащитникам, которые представляют интересы Крыма на сессии Совета по правам человека (СПЧ) Организации Объединенных Наций, пытались запретить употреблять в своих докладах слово «Крым». Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

По его словам, правила ООН требуют заранее представлять свои доклады и кто-то хотел исправить содержание текстов, после чего между правозащитниками и секретариатом СПЧ началась переписка.

«В ней говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово «Крым». Только Автономная республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота», — заявил в интервью РИА Новости Молохов.

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Он отметил, что ситуацию удалось разрешить, поскольку в секретариате нашлись «более толковые люди», которые поняли, что это «маразм и идиотизм».

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Молохов выступил с докладом о санкциях, введённых США, Евросоюзом и Украиной в отношении Крыма, а его коллега Сергей Пинчук рассказал об ущемлении прав крымских татар и призвал страны-участницы ООН оказать давление на Украину.

В это время один из представителей украинской делегации персонально высказал в адрес Пинчука угрозу, сказав, что они его «достанут», после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем.

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