Госдума приняла законопроект о пенсионной системе РФ во II чтении

Москва, , 14:07 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на совершенствование пенсионного законодательства, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября. Законопроект поддержали 328 депутатов, 59 проголосовали против, один воздержался. Всего в голосовании участвовали 386 парламентариев.

Речь идет о законопроекте под авторством правительства, который Госдума приняла в первом чтении в июле. В частности, правительство предлагало изменить параметры пенсионной системы РФ, а именно повысить возраст выхода граждан РФ на пенсию с 2019 года. Ко второму чтению законопроект был существенно доработан. Основные изменения, смягчающие первоначальные предложения правительства, в документ внес президент РФ Владимир Путин, именно его поправки были поддержаны депутатами всех фракций единогласно.

Так, пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше, с четырьмя — на четыре года, а для тех, у кого более пяти детей, пенсионный возраст останется неизменным.

Правом досрочного выхода на пенсию смогут воспользоваться граждане, работавшие на территории РФ 37 лет (для женщин) и 42 года (для мужчин). При этом стаж также учитывает и дни, которые работники были на больничном.

Законопроект вводит новые правила индексации пенсий. Она будет проходить в два этапа — с 1 февраля каждого года на уровень инфляции и с 1 апреля в зависимости от роста доходов Пенсионного фонда. Но в первые шесть лет действия закона индексация будет единоразовой и в абсолютном выражении. Так, законопроект устанавливает, что размер пенсии будет расти с 1 января каждого года на 1 тыс. рублей.

Кроме того, инициатива также прописывает, что граждане смогут получать накопительную пенсию по действующим сегодня правилам — в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом также сохраняется право получать всю накопительную часть пенсии в виде единоразовой выплаты.

Законопроект вводит переходный период для тех, кто раньше всего подпадает под новые правила. Так, граждане, которые должны выходить на пенсию в 2019 и 2020 годах, смогут выходить на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Законопроект также сохраняет льготы для шахтеров, работников опасных производств, жертв Чернобыля, а также малочисленных народов Крайнего Севера. Их пенсионный возраст повышается на те же пять лет, но при этом будет ниже общепринятого (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

Как заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, целью реформы должно быть повышение уровня жизни пенсионеров, а также обеспечение справедливых условий для граждан РФ.

«Предложенные президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан», — отметил Володин, подчеркнув, что за принятие президентских поправок проголосовали единогласно 385 депутатов.

В третьем, итоговом чтении Госдума рассмотрит законопроект уже завтра, 27 сентября.