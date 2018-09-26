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Матвиенко заявила о росте политической конкуренции в РФ

Политика

«И это не может не радовать»

Москва, 26 сентября 2018, 10:49 — REGNUM  Вторые туры выборов губернаторов в России показали рост политической конкуренции, заявила 26 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая осеннюю сессию.

«Вторые туры показали, что в стране серьезно выросла политическая конкуренция, и это не может не радовать», — сказала она.

По мнению Матвиенко, в стране «выстроилась эффективная политическая система», которая позволяет выявлять нарушения на выборах.

Результаты выборов в сентябре частично обновили состав Совета Федерации.

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