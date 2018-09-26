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Президентские поправки сделали пенсионный пакет «максимально справедливым»

Политика

Госдума обсуждает законопроект

Москва, 26 сентября 2018, 10:46 — REGNUM  Президентские поправки к законопроекту о пенсионной системе сделают его максимально справедливым для граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Предложенные президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан», — сказал Володин.

Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров, подчеркнул он.

Депутаты Госдумы единогласно поддержали поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, теперь изменения в пенсионной системе предполагают, что пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет. Многодетные матери получат право выходить на пенсию раньше — в зависимости от количества детей.

Кроме того, Госдума единогласно поддержала поправки, предложенные парламентариями «Единой России».

Ранее Володин сообщил, что и после принятия пенсионного пакета законов, «рабочая группа продолжит заниматься совершенствованием пенсионного законодательства и изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от наших граждан, с тем, чтобы принимаемые законы работали эффективно на результат».

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Повышение пенсионного возраста
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