Могерини: ЕС поддерживает территориальную целостность Украины

Киев, , 10:45 — REGNUM Европейский союз (ЕС) поддерживает территориальную целостность Украины в «международно признанных границах». Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

«ЕС остается на позициях полной и безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявила Могерини, слова которой обнародовала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 г. в Киеве произошел государственный переворот. Не поддержавшие насильственную смену власти жители Крыма провели референдум, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

В марте 2014 г. Крым был включен в состав России.

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