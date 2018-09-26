Среда, 26 Сентября 2018 года
11:04:06 МСК

Могерини: ЕС поддерживает территориальную целостность Украины

Политика

В феврале 2014 г. в Киеве произошел государственный переворот

Могерини: ЕС поддерживает территориальную целостность Украины
Union Europea En Perù
Федерика Могерини

Киев, 26 сентября 2018, 10:45 — REGNUM  Европейский союз (ЕС) поддерживает территориальную целостность Украины в «международно признанных границах». Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

«ЕС остается на позициях полной и безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявила Могерини, слова которой обнародовала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 г. в Киеве произошел государственный переворот. Не поддержавшие насильственную смену власти жители Крыма провели референдум, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

В марте 2014 г. Крым был включен в состав России.

Читайте также: Могерини сказала, кому выгодна ядерная сделка с Ираном

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить