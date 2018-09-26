Глава Франции: G7 будет «искать новые коалиции, новые форматы»

Нью-Йорк, США, , 11:02 — REGNUM На 73-й Генеральной Ассамблее ООН президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что готов найти альтернативное решение для «большой семерки», сообщает Sputnik France.

Глава государства подчеркнул, что, «если один из членов не хочет двигаться вперед, структура будет «искать новые коалиции, новые форматы».

Франция, которая будет председательствовать во главе G7 с 1 января 2019 года, хочет вовлечь в эту международную структуру новые страны. «Я хочу иметь возможность подробно рассмотреть формат G7, чтобы лучше ассоциировать новые силы», — отметил Эммануэль Макрон.

Президент Франции также затронул проблему реформирования Совета Безопасности ООН, который, по его мнению, необходимо расширить, чтобы лучше отражать баланс сил в современном мире.

Напомним, глава Франции Эммануэль Макрон отправился в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник, 24 сентября.

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