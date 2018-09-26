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В Белгородской области учителя оштрафовали за вброс бюллетеней

Политика

Теперь женщина должна заплатить 30 тыс. рублей

Белгород, 26 сентября 2018, 10:42 — REGNUM  Мировой судья города Губкина Белгородской области оштрафовал учителя местной школы за вброс бюллетеней на выборах в единый день голосования 9 сентября. Об этом говорится в постановлении суда.

Момент вброса попал на камеры видеонаблюдения: видно, как женщина берет бюллетени, проходит в кабинку, а затем выходит и опускает бюллетени в урну.

По информации Go31, женщина являлась членом УИК с правом решающего голоса, однако на участке №548, где произошел вброс, она не зарегистрирована. Известно также, что женщина работает школьным учителем.

Судья признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Отметим, что 9 сентября в Губкине состоялись дополнительные выборы депутата областной думы.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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