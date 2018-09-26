Госдума приняла поправки Путина к пенсионной реформе

Москва, , 10:32 — REGNUM Депутаты Госдумы проголосовали за принятие поправок (их девять) президента РФ Владимира Путина к законопроекту об изменениях пенсионного законодательства во втором, решающем чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 сентября. Поправки приняты единогласно — 385 депутатов проголосовали «за».

"Есть то, что нас объединяет», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идёт о правительственной инициативе, направленной на совершенствование пенсионной системы РФ. В частности, правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию граждан РФ. В ходе телеобращения к гражданам 29 августа президент РФ анонсировал поправки, которые, на его взгляд, необходимы, а затем внёс их в Госдуму.

Теперь изменения в пенсионной системе предполагают, что пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет. Многодетные матери получат право выходить на пенсию раньше — в зависимости от количества детей.

По сравнению с первоначальной версией законопроекта смягчены также условия досрочного выхода на пенсию. Для этого потребуется иметь стаж 37 лет для женщин и 42 года для мужчин.

Помимо этого по предложению президента также вводится новая система индексации пенсий. Так, в законе будет прописано, что каждый год размер выплат должен увеличиваться на 1 тысячу рублей. Однако правила распространяться только на неработающих пенсионеров.

Граждане, которые должны были выходить на пенсию в 2019 и 2020 годах и попадают под новые правила, получат право выходить на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Кроме того, особые категории граждан сохранят действующие льготы. Так, пенсионный возраст для шахтеров, работников опасных производств, жертв Чернобыля, а также малочисленных народов Крайнего Севера повышается на те же пять лет, но при этом будет ниже общепринятого (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).