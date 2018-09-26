МИД РФ отреагировал на заявление Трампа об «энергозависимости Германии»

Москва, , 10:25 — REGNUM Крупные энергетические проекты, которые являются коммерческими, приносят пользу не только России, но и странам Европы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об энергозависимости Германии от РФ.

«Они (энергетические проекты РФ и стран Европы) создают и материальный фактор для укрепления безопасности в Европе, — цитирует дипломата РИА Новости. — Такая позитивная взаимозависимость».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на 73-й Генассамблее ООН заявил, что Германию ждет зависимость от России в случае нежелания изменить курс страны.

По его словам, зависимость от единственного поставщика энергоресурсов дает возможность РФ шантажировать официальный Берлин.

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