Среда, 26 Сентября 2018 года
11:05:13 МСК

МИД РФ отреагировал на заявление Трампа об «энергозависимости Германии»

Политика

«Позитивная взаимозависимость»

Москва, 26 сентября 2018, 10:25 — REGNUM  Крупные энергетические проекты, которые являются коммерческими, приносят пользу не только России, но и странам Европы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об энергозависимости Германии от РФ.

«Они (энергетические проекты РФ и стран Европы) создают и материальный фактор для укрепления безопасности в Европе, — цитирует дипломата РИА Новости. — Такая позитивная взаимозависимость».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на 73-й Генассамблее ООН заявил, что Германию ждет зависимость от России в случае нежелания изменить курс страны.

По его словам, зависимость от единственного поставщика энергоресурсов дает возможность РФ шантажировать официальный Берлин.

Читайте также: Трамп призвал Германию изменить курс, чтобы не зависеть от России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить