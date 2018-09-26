Госдума ратифицировала Конвенцию МОТ о размере пенсий во II чтении

Москва, , 10:25 — REGNUM Правительственный закон, подразумевающий ратификацию Конвенции Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, Госдума приняла во втором, основном чтении на пленарном заседании ИА REGNUM 26 сентября.

Речь идет о Конвенции, подписанной в Женеве в 1952 году. Госдума принимает ее сейчас, так как документ дополняет проведение в РФ так называемой пенсионной реформы, подразумевающей повышение пенсионного возраста для граждан РФ.

Конвенция предполагает, что при выходе на пенсию коэффициент замещения утраченного заработка гражданина должен составлять 40%. То есть, размер пенсий должен составлять не менее 40% от зарплаты, которую он получал.

Правительство ранее отмечало, что уровень пенсий в РФ и сейчас составляет 40% от зарплат граждан РФ. Однако в случае, если в РФ не будет проведена пенсионная реформа, то коэффициент будет постепенно снижаться до 23%.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, что повышение пенсий — одна из основных целей совершенствования пенсионной системы, а ратификация конвенции позволит это гарантировать.

«Мы в Госдуме приняли решение о том, чтобы пенсия была на менее 40% заработной платы человека, который выходит на пенсию. Это ратификация Конвенции МОТ», — отмечал Володин.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассматривают пакет законопроектов, направленный на внесение изменений в пенсионное законодательство во втором чтении. Речь идет о повышении пенсионного возраста граждан РФ. После доработки законопроекта в связи с предложениями президента РФ Владимира Путина, возраст женщин РФ предлагается повысить до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет.