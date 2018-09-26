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Индонезия проведет неделю палестинской солидарности

Политика

В мероприятии примет участие глава МИД Палестины Рияд аль-Малики

Джакарта, 26 сентября 2018, 10:27 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир заявил, что в следующем месяце Индонезия проведет неделю палестинской солидарности, сообщает Sindonews.

В мероприятии примет участие министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

Заместитель главы МИД Индонезии заявил, что неделя палестинской солидарности направлена на усиление взаимодействия между правительством и обществом в оказании поддержки Палестине.

«Мы надеемся, что приезд министра иностранных дел Палестины подтвердит нашу поддержку палестинскому народу. Люди также оказывают поддержку в увеличении взаимодействия между нашими народами, — продолжил Абдуррахман Фахир.

Помимо посещения недели палестинской солидарности Рияд аль-Малики также планирует встретиться с рядом официальных лиц Индонезии, возможно, включая встречу с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Напомним, на сессии совета ООН по правам человека в Женеве, где обсуждалось положение в области прав человека на оккупированных палестинских территориях, правительство Индонезии подтвердило свою прочную и решительную позицию в защите законных и основных прав палестинского народа.

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Внешняя политика Индонезии
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