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«Дипломатия по-украински»: в ООН угрожали представителю Крыма

Политика

На заседании Пинчук рассказал об ущемлении прав крымских татар и призвал ООН оказать давление на украинские власти

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 10:13 — REGNUM  На площадке 39-й сессии Совета по правам человека Организации Объединённых Наций (ООН) члены украинской делегации высказали угрозы в адрес представителя Крыма Сергея Пинчука. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По словам Молохова, на заседании его коллега Пинчук заявил об ущемлении Киевом прав крымских татар и призвал ООН оказать давление на украинские власти.

«Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчука угрозу, сказав, что они его «достанут», после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

Напомним, в декабре 2017 года Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, в которой Россия названа «оккупирующей державой».

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Добавим, вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов подчеркнул, что ООН, принявшая указанный документ, этим решением дискредитирует себя как организацию, призванную защищать права человека.

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