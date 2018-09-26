Глава МИД ОАЭ поддержал инициативу ООН по переговорам в Йемене

Абу-Даби, , 10:16 — REGNUM Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил о поддержке инициативы Организации Объединенных Наций по мирным переговорам в Йемене, сообщает 26 сентября Al Arabia.

«Сегодня прошли очень продуктивные переговоры со специальным посланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом. Мы подтвердили свою поддержку политического процесса под эгидой ООН», — отметил Гаргаш.

Напомним, ОАЭ вместе с Саудовской Аравией возглавляет интервенцию в Йемене, где свергнутое правительство сражается с ополченцами-хуситами. Конфликт продолжается с 2014 года, что поставило страну на грань гуманитарной катастрофы.

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