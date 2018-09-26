Среда, 26 Сентября 2018 года
11:06:08 МСК

Глава МИД ОАЭ поддержал инициативу ООН по переговорам в Йемене

Политика

Эмираты вторглись в Йемен в 2015 году

Абу-Даби, 26 сентября 2018, 10:16 — REGNUM  Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил о поддержке инициативы Организации Объединенных Наций по мирным переговорам в Йемене, сообщает 26 сентября Al Arabia.

«Сегодня прошли очень продуктивные переговоры со специальным посланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом. Мы подтвердили свою поддержку политического процесса под эгидой ООН», — отметил Гаргаш.

Напомним, ОАЭ вместе с Саудовской Аравией возглавляет интервенцию в Йемене, где свергнутое правительство сражается с ополченцами-хуситами. Конфликт продолжается с 2014 года, что поставило страну на грань гуманитарной катастрофы.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Йемена выдали ордер на арест политика, выступившего против Эр-Рияда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить