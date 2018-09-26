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В США не видят угрозы санкциям в обходных расчетах с Ираном

Политика

Средства, которые в результате получит Тегеран, будут крайне малы, считают в Вашингтоне

Вашингтон, 26 сентября 2018, 10:10 — REGNUM  Новый механизм для расчетов с Ираном в обход американских санкций не помешает политике Вашингтона и не является значимым фактором. Об этом заявил на брифинге спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Обходные расчеты не способны подорвать возобновляемые санкции США. Средства, которые в результате получит Тегеран, будут крайне малы, отметил дипломат.

Все крупнейшие компании решили покинуть иранский рынок. У них есть выбор — работать либо с Ираном, либо с США. Ирану отдадут предпочтение очень немногие, такова экономическая реальность, подчеркнул Хук.

Спецпредставитель США по Ирану призвал не «преувеличивать значимость» механизма для расчетов с Ираном. О его значении говорит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, однако Вашингтон не рассматривает его как важный фактор, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) приняли решение о создании специального механизма для расчетов с Ираном в обход возобновляемых санкций США. Советник главы США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон пригрозил странам, уклоняющимся от антииранских санкций, опалой Вашингтона.

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