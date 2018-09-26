Чечня, граница: премьер-министр Ингушетии призвал жителей к спокойствию

Магас, , 10:04 — REGNUM В Ингушетии нарастает беспокойство по поводу возможного передела границ с Чечней. Комментируя ситуацию, глава правительства республики Зялимхан Евлоев выступил с обращением к жителям Ингушетии, в котором призвал сохранять спокойствие и благоразумие.

По его словам, «на фоне сообщений об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в сети интернет появляются взаимные упреки, нарастает агрессия», звучат призывы «к необдуманным резким действиям». В связи с этим Евлоев просит «жителей республики, молодёжь Ингушетии сохранять спокойствие».

Как отметил Евлоев, обсуждение «приграничного вопроса» длится не первый год и позиции властей Чечни и Ингушетии по этому вопросу давно известны.

«Земля, на которой жили наши предки, границы наших субъектов — это деликатный вопрос и требует решения на принципах законности и справедливости. Убеждён, скорейшая делимитация границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой отвечает интересам наших народов и станет исторически важным шагом», — приводит слова премьер-министра интернет-газета «Ингушетия».

В интервью изданию он высказал уверенность, что скорейшее решение вопроса о границе между соседними субъектами «позволит избежать кризисов в будущем, придаст динамику экономике» и при этом позволит «сохранить братский дух отношений между ингушским и чеченским народами».

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Напомним, в начале сентября в Ингушетии, в районе административной границы с Чечней, появилась строительная техника. Местные жители заволновались, высказав предположения, что начались какие-то работы по размежеванию. Однако пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов опроверг эти слухи, сообщив, что строительная техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью и восстановлением коммуникаций.

Практически одновременно с этими событиями глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании комиссии по решению вопросов уточнения административных границ республики. Вопрос о границе с Чечней был задан главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову в ходе заседания парламента 9 сентября. Он успокоил депутатов и общественность, сообщив, что ситуация в районе границы находится под контролем. Все спорные вопросы по административной границе Ингушетии с Чечней будут решаться совместно органами власти обеих республик, отметил Евкуров.

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Напомним, в августе 2012 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что необходим пересмотр неформальной линии границы, которая не утверждена федеральным законом, и он намерен поставить вопрос на федеральном уровне о демаркации административной границы между Чечней и Ингушетией.

«Всем известно, что Сунженский район, значительные территории Малгобекского района являются частью Чечни», — заявил тогда Кадыров.

Юнус-Бек Евкуров поддержал идею демаркации границы, при этом отметив, что она должна соответствовать сложившемуся на тот момент размежеванию, потому что с учетом его определялись границы муниципальных образований Ингушетии.

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