Washington Post: США при Трампе стали бандитом вместо «луча света»

Вашингтон, , 10:02 — REGNUM 25 сентября президент США Дональд Трамп выступил с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он дал четко понять, какую роль в мире играют США и какие цели пытаются добиться. Из его слов выходит, что Вашингтон стремится быть бандитом, а не лучом надежды, пишет Карен Тамулти в статье для американского издания The Washington Post.

Читайте также: Мировые лидеры посмеялись в ООН над словами Трампа о величии

Так, речь главы Белого дома была направлена на обычных врагов Вашингтона, но основной целью своих нападок Трамп выбрал сам международный порядок. В частности, Трамп предупредил страны ОПЕК, что если они не снизят цены на нефть, то Вашингтон, возможно, больше не будет предоставлять им защиту. Трамп подчеркнул также, что предоставление иностранной помощи должно осуществиться не на основе сострадания или нужды, а того, что можно получить взамен. Он похвастался выходом из ядерной сделки с Ираном, жесткой миграционной политикой и торговой войной с Китаем.

Читайте также: Трампу очень не нравится ОПЕК

Президент США также с особым пренебрежением говорил о международных организациях, таких как ВТО, которая «отчаянно нуждается в реформе», Совет ООН по правам человека, представляющий «позор» для ООН, и Международный уголовный суд, у которого нет «ни юрисдикции, ни легитимности, ни авторитета».

Читайте также: На Генассамблее ООН Трамп поднял тост за ООН и заявил о сокращении взносов

Трамп также стал продвигать свое видение того, что значит «Америка прежде всего!», отвергнув «идеологию глобализма» и приняв «доктрину патриотизма». Тем самым он отказался от американской исключительности, заключающейся в том, что, как считает 60% граждан США, «Бог дал Америке особую роль в истории человечества». Вместо нее, Трамп изобразил довольно мрачную картину того, что США находятся в осаде со стороны остального мира, а не являются их лидером.

Отличие подхода Трампа от его предшественника заключается в том, что Барак Обама выступал за более активное взаимоотношение с миром, тогда как нынешний глава Белого дома уверен, что страны могут сотрудничать только тогда, когда сходятся их интересы. Но отказ от глобализма сопряжен с рядом рисков, в том числе с тем, что другие от него не откажутся. Так, хотя Трампу и удастся добиться краткосрочного успеха, другие члены международного сообщества будут искать иные пути и варианты. Китай в особенности готов заполнить образовавшийся после ухода США вакуум.

Напомним, ранее американское издание The Financial Times сообщило, что Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай договорились о создании специальной платежной системы, благодаря которой становится возможным обойти санкций США в отношении Ирана.

В свою очередь, очередь советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что Вашингтон принудит страны ЕС соблюдать американские требования по санкционному режиму против исламской республики.

Читайте также: Болтон: США не позволят ЕС обойти антииранские санкции