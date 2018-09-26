Вооруженные силы РФ и Киргизии ликвидировали условных «террористов»

Москва, , 09:58 — REGNUM В ходе проводимых на территории Киргизии антитеррористических учений «Иссык-Куль — 2018» были полностью ликвидированы условные террористические формирования. Об этом сообщили в Антитеррористическом центре (АТЦ) СНГ.

Отмечается, что созданные условные опорные пункты террористических организаций были уничтожены подразделениями Вооруженных сил Киргизии, а также воинскими формированиями Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ при участии боевой авиации российских ВКС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе ЦВО заявили, что в ходе антитеррористических учений в Киргизии авиация округа нанесла удары по условным подразделениям террористов. В военном ведомстве отметили, что задачу выполняло звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, а также штурмовики Су-25.

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