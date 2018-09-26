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Бывший премьер-министр Израиля займется распространением марихуаны

Политика

В медицинских целях

Иерусалим, 26 сентября 2018, 10:01 — REGNUM  Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак возглавит компанию по продаже марихуаны в медицинских целях, сообщает 26 сентября Associated Press.

Компания InterCure объявила о том, что бывший глава еврейского государства займет должность председателя, чтобы посвятить себя цели расширения предприятия. Для развития фирмы политический вес и влияние Барака будут очень ценны.

Израиль пытается позиционировать себя как глобального лидера в области производства марихуаны. В государстве разрешено использование наркотического препарата в медицинских целях.

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