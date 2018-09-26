Бывший премьер-министр Израиля займется распространением марихуаны

Иерусалим, , 10:01 — REGNUM Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак возглавит компанию по продаже марихуаны в медицинских целях, сообщает 26 сентября Associated Press.

Компания InterCure объявила о том, что бывший глава еврейского государства займет должность председателя, чтобы посвятить себя цели расширения предприятия. Для развития фирмы политический вес и влияние Барака будут очень ценны.

Израиль пытается позиционировать себя как глобального лидера в области производства марихуаны. В государстве разрешено использование наркотического препарата в медицинских целях.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция и Израиль размораживают отношения