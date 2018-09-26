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Трамп решил пока не увольнять заместителя генпрокурора США — СМИ

Политика

Глава Белого дома хочет лично выслушать Розенстайна 27 сентября

Трамп решил пока не увольнять заместителя генпрокурора США — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 26 сентября 2018, 09:41 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пока не будет увольнять заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их данным, глава Белого дома хочет лично выслушать Розенстайна 27 сентября.

Напомним, ранее в американских СМИ появлялась информация, что Розенстайн якобы обсуждал вариант отстранения Трампа от власти на основании 25-й поправки к конституции США.

Однако позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергла эти слухи, заявив, что поскольку Трамп находится на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и его расписание плотное, они встретятся в четверг, 27 сентября, когда президент вернется в Вашингтон.

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