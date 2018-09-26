Проблемы европейской атомной энергетики увеличивают прибыли «Газпрома»

Москва, , 09:40 — REGNUM До отопительного сезона в Европе остается не так много времени — следовательно, не так много времени и для сезонного роста цены природного газа. Европа, которая так старательно добивалась от «Газпрома» необходимости учитывать так называемые спотовые цены на голубое топливо, намерена обеспечить рост прибыли российского газового концерна.

Хроника событий выглядит следующим образом. 4 сентября, торги на британском спотовом хабе National Balancing Point (NBP) — цены на газ с поставкой в зимние месяцы поднимались до 346 долларов за тысячу кубометров. Причина — новости о том, что в октябре будет приостановлена работа пяти из 15 имеющихся на территории Англии атомных реакторов. В течение осени важнейший из этих реакторов Hunterston B-7 не будет работать на 44 дня больше, чем обычно требуется для планового техобслуживания. Ожидается, что эксплуатация будет возобновлена лишь 17 ноября — быстрее справиться с планово-предупредительным ремонтом реактора, срок эксплуатации которого заканчивается в 2023 году, невозможно по нарастающим техническим причинам.

Бельгия, 25 сентября. Из-за остановки пяти из семи реакторов, работающих на территории Бельгии атомных электростанций, власти страны ожидают дефицита электроэнергии уже в ноябре текущего года. Об этом предупреждает федеральное бюро экономического планирования. По данным компании — оператора бельгийских АЭС Engie-Electrabel, в настоящее время работают лишь третий энергоблок АЭС Doel во Фландрии и первый реактор АЭС Tihange в Валлонии. Причем последний энергоблок будет остановлен на плановое техническое обслуживание в период с 20 по 28 ноября. Ранее были временно остановлены три реактора в связи с «ухудшением состояния бетона». Еще два энергоблока были остановлены из-за утечек в системе охлаждения.

В силу того, что стараниями руководства Еврокомиссии европейский рынок становится все более единым, взаимосвязанным, растут цены и на всех остальных национальных газовых рынках. Утраченные компетенции в атомной энергетике в европейских государствах, отсутствие резервных мощностей в виде угольных теплоэлектростанций приводят к тому, что энергетическая безопасность в них становится достаточно условной. В данном случае приходится говорить о том, что Россия выручает технически отсталую Европу — удивительно, но факт. То, что Европе при этом придется больше платить, удивления не вызывает — как в любом другом случае, неизбежно наступает момент, когда за антироссийскую политику приходится расплачиваться в буквальном смысле этого слова.