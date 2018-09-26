Волкер вручил Порошенко декларацию о непризнании российского Крыма

Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер вручил президенту Украины Петру Порошенко декларацию госсекретаря США Майка Помпео о непризнании Соединенными Штатами российского Крыма, сообщает 26 сентября «112 Украина».

Напомним, Крым отделился от Украины и присоединился к России 16 марта 2014 года в результате референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. Однако в Киеве не приняли результаты плебисцита и заявили, что Москва «аннексировала» Крым.

Украинскую позицию поддержали многие западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и другие. Несмотря на то, что жизнь на полуострове стала значительно лучше, западные страны продолжают заявлять о неких «нарушениях прав человека», которые якобы имеют место в Крыму.