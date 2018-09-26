В комитет сената США вызвали комика Рэнди Кредико — СМИ‍

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Комика и политического деятеля Рэнди Кредико вызвали для дачи показаний в комитет сената США по разведке. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на свои источники.

«Сенатский комитет по разведке призвал комика Рэнди Кредико передать ряд документов, в том числе его переписку с WikiLeaks, DCLeaks и Guccifer 2.0 и материалы о них, — передает издание. — Все эти порталы, занимающиеся публикацией чувствительной для правительства США информации, фигурируют в расследовании вмешательства России в американскую политику».

Как передавало ИА REGNUM, 13 июля 2018 г. первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн заявил журналистам, что американская юстиция выдвинула новые обвинения против 12 граждан РФ, в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера дела о «российском вмешательстве в американские выборы».

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