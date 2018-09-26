Эрдоган: судьбу американского пастора решит суд

Анкара, , 09:37 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что судьбу американского пастора должен решить суд, сообщает 26 сентября Reuters.

Данное заявление было сделано в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео, выразившего надежду на то, что священнослужитель будет отпущен на свободу уже в сентябре 2018 года.

Напомним, отношения между двумя союзниками по НАТО значительно осложнились после того, как в Турции по обвинению в терроризме был арестован гражданин США. Вашингтон в ответ на это ввел пошлины на ряд турецких товаров, что нанесло значительный урон экономике страны.

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