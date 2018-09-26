«Не ожидал»: Достижения Трампа рассмешили Генассамблею ООН

Нью-Йорк, США, , 09:10 — REGNUM Выступление президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вызвало смех в зале. Американский лидер отчитался с трибуны о своих достижениях.

Трамп начал рассказывать о ситуации в США с момента его прихода в Белый дом. Он заявил, что менее чем за два года сделал больше, чем все предыдущие президенты за тот же период. Присутствующие в зале рассмеялись.

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Глава США признался, что не ожидал такой реакции, но это нормально. Он продолжил говорить о растущей экономике, сокращении безработицы и других результатах своей работы.

Трамп в своем выступлении коснулся санкций против Ирана, пообещав ещё усилить их после вступления в силу 5 ноября ранее заявленных ограничений. Президент США также заявил о необходимости изменений в мировой торговле ради более «честной» и раскритиковал ОПЕК за «обворовывание» остального мира.

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