Посол призвал британских бизнесменов инвестировать в Индонезию

Лондон, , 09:08 — REGNUM Посол Индонезии в Великобритании и Ирландии Ризал Сукма обратился к британским бизнесменам, чтобы они не стеснялись заниматься бизнесом и инвестировать в Индонезию, сообщает Antaranews.

Он также надеется, что сотрудничество между индонезийским городом Сурабая и британским Ливерпулем может быть расширено с другими городами или провинциями Индонезии.

Ризал Сукма заявил об этом на форуме «Возможности для бизнеса в Индонезии», который проводился посольством Индонезии в Лондоне.

Бизнес-форум открыл главный представитель Банка Индонезии в Лондоне Донни Хутабарат.

Мэр города Ливерпуль Гэри Миллер недавно посетил Сурабайю и призвал к развитию бизнес-сетей в Индонезии. «Дверь открыта, правительство Ливерпуля сотрудничает с одним из городов в Индонезии, но от сотрудничества не будет пользы, если оно не будет оптимально использовано предприятиями как в Ливерпуле, так и в Сурабайе», — отметил мэр.

В экспорте Индонезии в Великобританию доминируют такие товары, как обувь, одежда и оборудование для электромашин. В британском экспорте в Индонезию доминируют машины, самолеты, эфирные масла.

Торговый оборот между Индонезией и Великобританией составляет 2,4 млрд долларов США в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября министр экономики Великобритании Джон Глен встретился в Джакарте с министром финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати, чтобы обсудить процесс Brexit.

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