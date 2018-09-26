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ВОЗ фиксирует снижение показателя употребления алкоголя среди подростков

Политика

Уровень потребления алкоголя в Европе и стран СНГ по-прежнему высок, хотя зафиксировано снижение данного показателя

Женева, Швейцария, 26 сентября 2018, 08:59 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала снижение показателя употребления спиртных напитков со стороны подростков, проживающих в Европе и странах СНГ. Об этом говорится в докладе «Связанные с алкоголем стереотипы поведения подростков: тенденции и социальные неравенства в Европейском регионе ВОЗ, 2002−2014 г», опубликованном ВОЗ.

По данным организации за 2014 год, регулярно выпивают европейском регионе (Турция, Израиль, страны Европы и постсоветского пространства) 16% юношей и 9% девушек в возрасте 15 лет. При этом 28% подростков, достигших 15-летнего возраста, сообщили, что начали употреблять алкогольные напитки в 13 лет.

В докладе ВОЗ отмечается, что уровень потребления алкоголя в Европе и стран СНГ по-прежнему высок, хотя зафиксировано снижение данного показателя.

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