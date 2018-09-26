ВОЗ фиксирует снижение показателя употребления алкоголя среди подростков

Женева, Швейцария, , 08:59 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала снижение показателя употребления спиртных напитков со стороны подростков, проживающих в Европе и странах СНГ. Об этом говорится в докладе «Связанные с алкоголем стереотипы поведения подростков: тенденции и социальные неравенства в Европейском регионе ВОЗ, 2002−2014 г», опубликованном ВОЗ.

По данным организации за 2014 год, регулярно выпивают европейском регионе (Турция, Израиль, страны Европы и постсоветского пространства) 16% юношей и 9% девушек в возрасте 15 лет. При этом 28% подростков, достигших 15-летнего возраста, сообщили, что начали употреблять алкогольные напитки в 13 лет.

В докладе ВОЗ отмечается, что уровень потребления алкоголя в Европе и стран СНГ по-прежнему высок, хотя зафиксировано снижение данного показателя.

Читайте также: ВОЗ: алкоголь является причиной более 5% смертей в мире