Замглавы миссии ОБСЕ покинет Украину

Киев, , 08:41 — REGNUM В конце октября заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг покинет Украину. Об этом он сообщил сам, передает 26 сентября УНИАН.

По словам Хуга, работать в ОБСЕ дозволяется только 10 лет, поэтому 31 октября он покинет свой пост. Кто его заменит, Хуг не знает. Он подчеркнул, что СММ ОБСЕ сыграла важную роль в Донбассе. Также представитель миссии отметил, что гражданскую войну «можно прекратить очень быстро», но на это нужна воля обеих конфликтующих сторон.

Напомним, СММ ОБСЕ работает на Украине с 21 марта 2014 года. По всей стране работают более 700 наблюдателей, большая их часть находится в Донбассе.