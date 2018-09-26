Среда, 26 Сентября 2018 года
09:26:47 МСК

Замглавы миссии ОБСЕ покинет Украину

Политика

Срок полномочий Хуга истекает 31 октября

Киев, 26 сентября 2018, 08:41 — REGNUM  В конце октября заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг покинет Украину. Об этом он сообщил сам, передает 26 сентября УНИАН.

По словам Хуга, работать в ОБСЕ дозволяется только 10 лет, поэтому 31 октября он покинет свой пост. Кто его заменит, Хуг не знает. Он подчеркнул, что СММ ОБСЕ сыграла важную роль в Донбассе. Также представитель миссии отметил, что гражданскую войну «можно прекратить очень быстро», но на это нужна воля обеих конфликтующих сторон.

Напомним, СММ ОБСЕ работает на Украине с 21 марта 2014 года. По всей стране работают более 700 наблюдателей, большая их часть находится в Донбассе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность миссии ОБСЕ в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить