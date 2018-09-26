СМИ: США не собираются покидать Сирию

Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Соединенные Штаты не собираются покидать Сирию, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, сообщает 26 сентября Agence France-Presse.

Глава Белого дома еще шесть месяцев назад заявлял о необходимости вывести войска из раздираемого внутренним конфликтом государства, однако высокопоставленные военные, среди которых глава Пентагона Джеймс Мэттис, считают, что это было бы ошибкой.

Официальной причиной, по которой Вашингтон продолжает свое присутствие в суверенном государстве, является борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству, в конфликт вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военных Ирана. Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан.

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