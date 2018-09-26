В Киргизии российская авиация отработала по «террористам»

Бишкек, , 08:32 — REGNUM В ходе антитеррористических учений «Иссык-Куль — 2018» в Киргизии авиация Центрального военного округа (ЦВО) России нанесла удары по условным подразделениям террористов. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Отмечается, что задачу выполняло звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, а также штурмовики Су-25. В военном ведомстве уточнили, что бомбардировщики нанесли удар по передовым позициям условного противника, а штурмовики с высоты 1,5 км обстреляли неуправляемыми ракетами обнаруженный командный пункт «террористов».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Киргизии стартовал второй этап антитеррористических учений стран-участниц СНГ «Иссык-Куль — 2018». В ходе первого дня маневров спецподразделения Киргизии совершенствовали навыки по принуждению к посадке захваченного самолета, освобождению заложников и нейтрализации попытки прорыва пособников террористов в аэропорту «Иссык-Куль».

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