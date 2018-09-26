Украинская делегация в ООН угрожала «достать» правозащитника из Крыма

Нью-Йорк, США, , 08:26 — REGNUM Украинская делегация высказала угрозы представителю Крыма в Организации Объединённых Наций. Как заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов, это произошло на площадке 39-й сессии Совета по правам человека ООН.

На заседании Молохов выступил с докладом о санкциях, введённых США, Евросоюзом и Украиной в отношении Крыма, а его коллега Сергей Пинчук рассказал об ущемлении прав крымских татар и призвал страны-участницы ООН оказать давление на Украину. По словам Молохова, представители Украины не были готовы к выступлениям российских правозащитников. Неприятный момент произошёл сразу после заседания.

«Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчука угрозу, сказав, что они его «достанут», после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем», — цитирует РИА Новости слова Молохова.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, в которой Россия названа «оккупирующей державой». Кроме того, в документе осуждается якобы «незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления» на полуострове и некие нарушения прав человека в Крыму. За принятие резолюции проголосовали 70 стран.

В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что Организация Объединенных Наций, принявшая украинскую резолюцию по Крыму, подобным решением дискредитирует себя как объединение, призванное защищать права человека.

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