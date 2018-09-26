«С туалетом перепутал»: Лавров о неожиданном визите Порошенко

Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко по ошибке зашел в переговорную комнату российской делегации в ООН, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Порошенко направлялся на мероприятие «Действия в поддержку миротворчества», однако ошибся дверью и случайно попал в комнату, где министр иностранных дел Сергей Лавров проводил переговоры.

При этом президент Украины отказался отвечать на вопросы российских СМИ, заявив, что все они лживые. После этого Порошенко спешно покинул комнату и направился в зал заседаний.

«Наверное, с туалетом перепутал», — прокомментировал случившееся глава МИД РФ.

Напомним, Лавров с 24 сентября находится в Нью-Йорке, где проходит 73-я Генассамблея ООН. За время пребывания в США российский министр провел ряд важных встреч, в том числе с китайским, кубинским и гватемальским коллегами.

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