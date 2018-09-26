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Минкульт Украины призвал игнорировать мнение УПЦ МП

Политика

Раскол православной церкви горячо поддерживается киевской хунтой

Киев, 26 сентября 2018, 08:19 — REGNUM  Министерство культуры Украины считает заявления Священного Синода Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) о недопустимости вмешательства в дела церкви «нетолерантными», сообщает 25 сентября пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, минкульт Украины не видит в расколе православной церкви ничего недопустимого, потому что это является якобы «уважительным диалогом» и «противодействием российскому агрессору». Также минкульт Украины отметил, что мнение Синода УПЦ МП не будет учтено, поскольку они не имеют права «диктовать свою волю другой церкви».

Напомним, ранее Синод УПЦ МП заявил, что Константинопольский патриархат должен отозвать своих экзархов с Украины, так как никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела церкви.

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Религиозные конфликты на Украине
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