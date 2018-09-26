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В МИД Сирии подчеркнули важность поставки российских С-300

Политика

Привычка израильских военных нападать на сирийские объекты в связи с поставкой российских ЗРК «должна быть пересмотрена»

Дамаск, 26 сентября 2018, 08:17 — REGNUM  Поставка Сирии российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 важна с точки зрения обороны страны от израильской агрессии. Об этом в интервью агентству «Синьхуа» заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад.

По его словам, привычка израильских военных нападать «под разными предлогами» на сирийские объекты в связи с поставкой новых вооружений «должна быть пересмотрена».

«Израиль, который привык осуществлять множество нападений под разными предлогами, должен будет пересмотреть свое отношение и дважды подумать, прежде чем снова наносить удар», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября самолет Ил-20 ВКС РФ был сбит ПВО Сирии по вине ВВС Израиля — об этом заявили в Минибороны РФ. После этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке поставок в Сирию С-300 для защиты российской авиации.

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Война в Сирии
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